Drei Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Friedrichroda im Landkreis Gotha gesprengt. Die Polizei teilte am Morgen mit, gegen 1:30 Uhr hätten Anwohner ein lautes Knallgeräusch aus einer Bankfiliale in der Hauptstraße wahrgenommen.