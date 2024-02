Die Friedenstein Stiftung Gotha will sich bis 2027 zu einem Museumsstandort von nationaler Bedeutung entwickeln. Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke sagte am Montag MDR KULTUR, ein Schritt dahin sei die Digitalisierung der historischen Sammlungen. Dafür habe der Bund weitere 20,3 Millionen Euro bereitgestellt.

"Wir führen dieses Digitalisierungsprojekt jetzt bis 2027 weiter, das ist der zweite Teil", so Pfeifer Helke: "Selbstverständlich ersetzt die Digitalisierung nicht die Begegnung mit dem Original, sondern ganz im Gegenteil, sie lädt dazu ein, dass die Menschen hierherkommen, und das Thema Sichtbarkeit wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten."

Laut dem Stiftungsratsvorsitzenden und Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) umfasst die Gothaer Sammlung 1,15 Millionen Objekte aus den Bereichen Kunst, Natur- und Kulturgeschichte. Davon sollten etwa 26 Prozent für die Präsentation im Internet erfasst, eingescannt und aufbereitet werden. Während erste Bestände bereits vollständig digital erfasst seien, solle in diesem Jahr etwa mit der Digitalisierung der naturwissenschaftlichen Bestände begonnen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Neuausrichtung der Friedenstein Stiftung soll laut Stiftungsdirektor Pfeifer-Helke die Wiedereinrichtung der historischen Kunst- und Wunderkammer sein, und zwar am ursprünglichen Ort im Westturm des Schlosses. Die ursprüngliche Idee der Kammer sei gewesen, Schätze und Vielfalt der Welt in einer Universalsammlung zu vereinen. In Gotha verbänden sich einzigartige Bestände mit einem einmaligen architektonischen Ensemble. 200 Jahre nach der Museumsgründung solle die Präsentation nun neu ausgerichtet werden.