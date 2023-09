Seit 2016 trägt Bad Tabarz den Titel Kneipp-Heilbad. Doch von einem angestaubten Kurort ist das Örtchen im Thüringer Wald weit entfernt. Bewusst setzen sie hier auf Gesundheitsthemen und zwar nicht nur für die Kurgäste. Zugleich wollen sie sich hier ihren dörflichen Charakter bewahren. Denn das sind sie nun mal - ein Dorf eingebettet in viel Grün.

"Vom Rathaus braucht es etwa 200 Meter, dann steht man vor der ersten Kuh und das finden wir großartig" David Ortmann, Bürgermeister von Bad Tabarz

Wohnen, wo andere kuren und Urlaub machen - das trifft es wohl ziemlich genau. Einst Sommerfrische wohlhabender Großstädter, zählt der Ort noch heute 200.000 Übernachtungen jährlich. Das Stadtrecht hat Bad Tabarz trotzdem nicht. "Vom Rathaus braucht es etwa 200 Meter, dann steht man vor der ersten Kuh und das finden wir großartig", sagt Bürgermeister David Ortmann (SPD).

Bürgermeister David Ortmann (SPD) vor der Bibliothek. Gemeinsam mit dem Gemeinderat will Ortmann Bad Tabarz zu einer kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde entwickeln. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Junge Familien ziehen nach Bad Tabarz

Seit knapp 10 Jahren wächst Bad Tabarz im Thüringer Wald wieder. 4223 Einwohner leben hier. Das sind knapp 300 Menschen mehr als 2014. Unter ihnen sind auch viele junge Familien. 2019 hat der Gemeinderat des Kneipp-Heilbades den Weg frei gemacht in Richtung kinder- und familienfreundliche Kommune. Viele Maßnahmen wurden beschlossen, ein Leitfaden erarbeitet.

Ein Baustein ist der sogenannte Freizeitpass. Jedes Kind, das in Bad Tabarz wohnt, kann diesen Pass bekommen, sagt Ortmann. 326 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 16 Jahren gibt es laut Ortsstatistik in Bad Tabarz. 214 von ihnen haben den Freizeitpass. Damit können sie jeden Tag für einen Euro ins Freizeitbad "Tabbs", für einen Euro mit der Waldbahn nach Gotha fahren oder kostenfrei in die Bibliothek gehen. Bibliothek Bad Tabarz - Alle Kinder und Jugendlichen mit einem Freizeitpass können die Bibliothek kostenfrei nutzen. Hier finden auch Lesenächte und Workshops statt. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

"Wir wollen, dass sich Kinder frei bewegen, dass sie Erfahrungsräume finden. Und das ist am besten möglich, wenn die keine großen Eintrittsgelder haben", sagt Ortmann. So werden auch Familien mit geringem Einkommen nicht benachteiligt. Der Freizeitpass kostet 5 Euro und gilt 5 Jahre. Die Hürden Angebote zu nutzen, sollen so gering wie möglich sein für Kinder und Jugendliche.

Bad Tabarz plant Kinder- und Jugend-Campus

Neuestes Projekt ist ein Kinder- und Jugend-Campus. Mitten im Ort entsteht bis 2028 eine autofreie Zone auf knapp 25.000 Quadratmetern, in der Kinderkrippe, Schule, Kindergarten und Jugendclub miteinander verbunden sind. So können die jungen Menschen ganz ohne Gefahren des öffentlichen Straßenverkehrs auf dem riesigen Gelände unterwegs sein.

Kinderkrippe "Bad Tabarzer Käthchen": Früher hatte jede Gruppe ihr eigenes Häuschen. Heute besteht die Kinderkrippe aus drei lichtdurchfluteten Flügeln mit viel Raum für gemeinsames Toben. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Teil dieses Komplexes wird auch der neue Kindergarten. Er soll bereits im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Der Neubau kostet 4,7 Millionen Euro. Knapp 4 Millionen Euro sind Fördermittel. Auf einer Ebene barrierefrei gebaut mit Zugang in den Garten haben hier 120 Kinder Platz. 2019 hat der Gemeinderat entschieden, dass der Kindergarten in kommunale Trägerschaft übernommen wird. Das war ihnen wichtig, heißt es.

Hier entsteht der neue Kindergarten. Er bietet Platz für 120 Kinder und einen freien Blick zum Datenberg. Nächstes Jahr ist der Einzug geplant. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

"Pump Tracks" und Jugendclub für Teenager

Doch nicht nur an die ganz jungen Bewohner wird in Bad Tabarz gedacht. Seit zwei Jahren gibt es ein Jugendparlament im Ort. Und die Stimme der Jugend findet Gehör. So wurde beispielsweise der Bau eines "Pump Tracks" für Radfahrer angeregt und inzwischen gebaut. Sogar Wettkämpfe finden dort statt.

Ein Jugendclub muss mehr sein als einfach nur freies WLAN. Wir wollen, dass sich die Kinder die Möglichkeit haben, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln. David Ortmann, Bürgermeister von Bad Tabarz

Und es wird einen neuen Jugendclub geben. Der alte hat seine besten Jahre hinter sich, sagt der Bürgermeister. "Seit Jahren wurde dort nicht mehr investiert und saniert. Das holen wir jetzt nach - wie bauen einen neuen Jugendclub." Und der steht natürlich auch auf dem Campus. Ein ehemaliger Lebensmittelmarkt wird dafür umgebaut. Neben dem Gemeinschaftsraum mit Billardtisch, Tischtennisplatte und so weiter soll, durch eine Glaswand getrennt, auch eine kleine Sporthalle integriert werden. "Ein Jugendclub muss mehr sein als einfach nur freies WLAN. Wir wollen, dass sich die Kinder hier betätigen und die Möglichkeit haben, gemeinsam Erfahrungen zu sammeln", sagt Ortmann.

Gemeinschaftsschule Bad Tabarz - Bald können die Jugendlichen von hier aus über den Campus direkt zum Jugendclub gegenüber schlendern. Bildrechte: MDR/Sandra Voigtmann

Wie der bisherige Jugendclub soll auch der neue selbstverwaltet werden. Das heißt auch Jugendliche können nach einer speziellen Ausbildung die Verantwortung übernehmen und bekommen Schlüsselgewalt. Damit kann der Jugendclub auch geöffnet sein, wenn der Sozialarbeiter bereits Feierabend hat und natürlich auch am Wochenende.

Selbstgekochtes Mittagessen für Kinder

Und weil Heimatliebe eben auch durch den Magen geht, wird das Thema Ernährung ebenfalls groß geschrieben im Ort. "Unsere Kinder besuchen unsere Kindereinrichtungen über 300 Mal pro Jahr. Da macht es einen Unterschied, ob sie gesundes oder ungesundes Mittagessen zu sich nehmen. Deshalb kochen wir in Bad Tabarz selbst", sagt Bürgermeister David Ortmann stolz.

In der Küche des "Tabbs" kocht Danilo Weh ein gesundes, frisches Mittagessen ohne Geschmacksverstärker mit vorwiegend regionalen Produkten. Fleisch steht dabei nur einmal in der Woche auf dem Speiseplan. Unterstützt wird das Projekt von der Bad Tabarzer Badeärztin Dr. Juliane Maas.

Gartenstadt statt Batteriefabrik

Direkt hinter dem neuen Kindergarten entsteht ein neues Wohngebiet - die sogenannte Gartenstadt. Die Gemeinde hat das Gelände der ehemaligen Batteriefabrik gekauft und saniert. Dafür wurde der Boden bis in eine Tiefe von fünf Metern ausgetauscht. 70 Wohnungen sollen hier entstehen mit Gärten, Terrassen und Dachterrassen auf drei Etagen. Trotz aller Anstrengungen und Baumaßnahmen soll die Gemeinde ihren dörflichen Charakter nicht verlieren. Bildrechte: MDR