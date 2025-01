Der Fall gilt als einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der Nachkriegsgeschichte. Am 14. Dezember 1979 wurden fünf wertvolle Renaissance- und Barock-Gemälde von ihren Plätzen im Schloss Friedenstein entwendet. Erst vier Jahrzehnte später, nämlich Ende 2019, tauchen die Bilder wieder auf und kehren schließlich zurück – nach langen und geheimen Verhandlungen mit den zwischenzeitlichen Besitzern.

Die fünf Gemälde, die 1979 entwendet worden sind, stammen aus der Zeit zwischen 16. und 18. Jahrhundert und wurden von Malern wie Hans Holbein dem Älteren, Anthonis van Dyck oder Frans Hals angefertigt. Inzwischen werden die Bilder in einer Sonderschau auf Schloss Friedenstein ausgestellt. Fünf Jahre nach Rückkehr der Kunstschätze fragt MDR KULTUR nach, was sich seitdem verändert hat und ob die wiedergewonnenen Exponate dem Museum einen Aufschwung gebracht haben.

Allerdings dürfte das gedämpfte Interesse am Kunstmuseum nicht zuletzt auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen seien. Zudem befindet sich das Schloss zurzeit in Sanierungsmaßnahmen und Teile der Anlage sind nicht zugänglich.

Knut Kreuch, Gothas Oberbürgermeister, sieht auch einen Mangel an Interesse bei überregionalen Medien: Die Stadt habe schlicht keine Mittel für eine großangelegte Werbekampagne, die Gotha als Tourismus-Standort etablieren könnte. "Es braucht, bevor Reiseunternehmen sich Gotha erschließen, manchmal vier, fünf Jahre, bevor die da sind. Und in der Zeit muss man immer wieder mit hochkarätigen Ausstellungen für Furore sorgen", so Kreuch.