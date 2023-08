Außerdem plane der Bund einen Ausbau der Sozialarbeit an Schulen. Das Programm "Respekt Coaches" solle in die Zuständigkeit der Länder überführt werden. Wie und wann das möglich sei, werde zurzeit ausgelotet. Bundesweit fließen für das Programm in diesem Jahr 31 Millionen Euro an Zuschüssen.