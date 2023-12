Der von der Bankenaufsicht Bafin bei der VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden eingesetzte Sonderbeauftragte Christian Gervais hat ein Immobiliengeschäft der früheren Bankverantwortlichen rückabgewickelt. Wie die VR Bank am Freitag mitteilte, handelt es sich um die Immobilie "Am Kirschberg" in Weimar. Diese war von der Bank an ihre eigene Tochtergesellschaft Filia Domo GmbH veräußert worden. In der Immobilie ist unter anderem die Polizeiinspektion Weimar untergebracht.