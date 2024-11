Bildrechte: MDR/Ruth Breer

35 Jahre Mauerfall Vom Grenzer zum Bürgermeister - ein besonderer Lebensweg

09. November 2024, 05:00 Uhr

Die Erinnerung an die frühere innerdeutsche Grenze wird im früheren Sperrgebiet hochgehalten, auch in Treffurt im nördlichen Wartburgkreis. Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) hat schon zu mehreren Mauerfall-Jahrestagen gemeinsam mit seinen Kollegen aus hessischen und thüringischen Nachbargemeinden Feste und Feiern organisiert, auch in diesem Jahr. Vor 35 Jahren gehörte er selbst zu den Grenzsoldaten in Treffurt.