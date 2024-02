Am Tag des Festumzugs werden die Freiwilligen Feuerwehren und weitere Vereine an den Zugangsstellen zum Festumzug um einen Obolus in Höhe von 3 Euro pro Erwachsenem bitten. Kinder sind ausgenommen. Dafür erhält man die aus Leder geprägte Festplakette oder auch die Festschrift.

Mit dem Obolus wird nach Angaben der Veranstalter die Finanzierung des Sommergewinns gesichert. Aus den Einnahmen dieses Verkaufs muss der Festumzug im kommenden Jahr mit finanziert werden.

Besucher sollten die Parkhäuser Am Markt und in der Sommerstraße/Ecke Uferstraße nutzen. Das Parkhaus Am Markt kann in der Zeit des Festumzuges von circa 14 Uhr bis 16.30 Uhr nicht verlassen werden.

Außerdem gibt es die Parkplätze 1, 2 und 3 im Mariental (an der B19), in der Karl-Marx-Straße (gegenüber Logotel), am Frauenplan (beim Bachhaus) und an der Werner-Aßmann-Halle (Julius-Lippold-Straße). Auch die außerhalb des unmittelbaren Stadtzentrums liegenden Nebenstraßen können zum Parken genutzt werden. Behinderten-Parkplätze gibt es in der Karl-Marx-Straße.

Am Festplatz Spicke wird zum Familientag die Adam-Opel-Straße zur Einbahnstraße. Die Ausfahrt aus der Adam-Opel-Straße ist von etwa 14 Uhr bis 20 Uhr nur über die Nicolaus-Otto-Straße und Stedtfelder Straße möglich. Dadurch kann in einem ausgeschilderten Teilbereich der Adam-Opel-Straße zusätzlich am Fahrbahnrand geparkt werden.