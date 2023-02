Der Mann schiebt die graue Metalltür beiseite. "Dobriy vecher!", ruft Achim Döbrich in den Raum: "Guten Abend". Unter einer Pendelleuchte schwebt ein feiner Nebel aus Mehl. Zwei ukrainische Frauen kneten Teig und formen daraus Brote. Seit 20 Jahren betreiben Achim Döbrich und seine Frau in Prototpopiwka ein Sozialprojekt mit Bäckerei und Landwirtschaft. Das Ehepaar aus Sachsen ist auch nach dem Schock durch den Ausbruch des Krieges in dem Dorf in der Zentralukraine geblieben – bis heute.

Valentina backt Brot in der Bäckerei von Achim Döbrich (rechts). Bildrechte: MDR exactly

"Alles ist in Ordnung. Soweit es das im Krieg sein kann", sagt Valentina, die gerade Teig portioniert. Sie ist eine von 20 Beschäftigten. Ihr Sohn wurde vor einem halben Jahr eingezogen und dient als Unteroffizier an der Grenze zu Weißrussland. "Er war noch nicht auf Urlaub. Wir warten auf ein gutes Ende, auf ein Ende des Krieges."



An diesem Tag schieben Valentina und ihre Kollegen 800 Brote in den Ofen – darunter auch das sogenannte Kriegsbrot. "Das ist ein Roggenmischbrot", erklärt Achim Döbrich. "Es ist jetzt nicht so, dass es ein Kriegsbrot ist im Sinne von einer schlechten Qualität." Das Ganze werde durch Spenden aus Deutschland unterstützt. Deshalb könnten sie das Brot für weniger als die Hälfte des Normalpreises verkaufen. "Ein Großes kostet zehn Griwni, also umgerechnet 25 Cent", sagt der 61-Jährige.