Jahr für Jahr stehen Tausende Tschechen in den Startlöchern, und sobald die ersten Pilze sprießen, verbreitet sich diese frohe Botschaft wie ein Lauffeuer unter Freunden und Bekannten. "Sie wachsen!" titeln rituell Boulevardblätter und Nachrichtenportale, und in den tschechischen Wäldern wird es lebhaft wie am Prager Wenzelsplatz. Heerscharen von Menschen, egal ob Rentner, Hipster oder junge Familien, ziehen dann mit Weidenkörben, Messern und einem glückseligen Gesichtsausdruck los. Sie suchen nach Steinpilzen, Maronen, Kapuzinern, Wulstlingen, Rotkappen und Rotfüßchen – und wie sie sonst noch alle heißen.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images Allein 2022 ist auf diese Art und Weise eine Ernte zusammengekommen, die sich auf 25.000 Tonnen Pilze im Wert von umgerechnet rd. 212 Millionen Euro summierte, so das tschechische Landwirtschaftsministerium. Die geernteten Pilze werden gebraten, getrocknet, landen im Suppentopf oder Einmachglas. Auch mit dem traditionellen böhmischen Semmelknödel machen sie eine gute Figur.

Dass die Tschechen eine Pilzsammler-Nation sind (sie bezeichnen sich selbst oft als "Pilzfresser"), bestätigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SC&C vom September 2023. 29 Prozent der Befragten gehen demnach regelmäßig Pilze sammeln – davon 6 Prozent mehrmals die Woche und 23 Prozent mehrmals im Monat. Weitere 54 Prozent der Befragten tun dies in größeren Zeitabständen. Lediglich 17 Prozent der befragten Tschechen gaben an, niemals auf "Pilzjagd" zu gehen.

Bildrechte: IMAGO / CTK Photo Interessant ist aber auch ihre Motivation, denn der Ausflug in den Wald geschieht keineswegs nur um der Gaumenfreuden willen! Vielmehr gaben 72 Prozent der Befragten an, dass ihnen diese Tätigkeit einfach nur Spaß macht. Erst an zweiter Stelle kam – mit 51 Prozent Nennungen – die Motivation "Ich esse gerne Pilze". Als dritthäufigster Grund, in die Pilze zu gehen, wurde das Bewahren einer Familientradition angegeben (24 Prozent). Das Tschechische hat für diese Tätigkeit übrigens ein eigenes Verb: "houbařit", also "pilzeln".

In dieser Saison werden die tschechischen Pilzliebhaber von der Natur besonders verwöhnt, denn trotz des Temperatursturzes der letzten Wochen und obwohl im Gebirge bereits Schnee gefallen ist, hören die Pilze nicht auf zu wachsen – und die Tschechen hören trotz Regenwetters nicht auf zu sammeln und rücken zahlreich in die Wälder aus, berichtete der Fernsehsender CNN Prima NEWS.

Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images Experten sahen sich sogar gezwungen, eine Warnung herauszugeben – mit dem ersten Nachtfrost wird es gefährlich, denn viele Pilzsorten können, wenn sie Frost ausgesetzt waren, Toxine, Bakterien und Schimmel enthalten, die eine Vergiftung oder zumindest Verdauungsprobleme auslösen können.

Tschechen stehen in dem Ruf, die besten Pilzkenntnisse unter allen Völkern zu haben. Doch woher kommt diese Begeisterung für selbst geerntete Pilze, die nach Ansicht von Kritikern schon an Besessenheit grenzt? Sie hat historische und topografische Gründe. Ein tschechisches Pilzkompendium von 1860 machte Armut als einen Grund aus. Tschechien ist bekanntlich ein gebirgiges Land, und in den Bergdörfern bot die Landwirtschaft auch in den "fetten" Jahren nur ein karges Auskommen. Pilze seien monatelang oft die einzige Nahrung gewesen, die der Bergbauer gesehen habe, heißt es in dem Buch.

Bildrechte: IMAGO / CTK Photo Im 19. und 20. Jahrhundert ist das Pilzesammeln zu einem Freizeitvergnügen der Massen geworden, so der Ethnologe Jiří Woitsch. Dazu haben auch einige Pilzenthusiasten mit ihrer unermüdlichen Aufklärungsarbeit beigetragen – allen voran František Smotlacha (1884–1956), der "Vater" der tschechischen Mykologie, und sein Sohn Miroslav (1920-2007).

Smotlacha Senior hat noch zu Zeiten der k. u. k. Monarchie, im Jahr 1909, die erste tschechische Pilzberatungsstelle gegründet. In seinem Pilzatlas von 1952 rühmte er sich, 1.800 Pilzsorten getestet zu haben – davon seien 1.100 uneingeschränkt, also ohne besondere Zubereitung, wie etwa langes Kochen, essbar.

Bildrechte: IMAGO / CTK Photo Smotlacha Junior setzte das Werk des Vaters fort und erhielt dafür von Präsident Václav Klaus, der ebenso wie sein legendärer Namensvetter und Amtsvorgänger Václav Havel selbst ein leidenschaftlicher Pilzesammler ist, die tschechische Verdienstmedaille. Ein Schüler von Miroslav Smotlacha, Ladislav Hagara, hat wiederum einen Pilzatlas erstellt, der heute als größtes Werk dieser Art weltweit gilt.

Dank dieser Aufklärungsarbeit ist das Pilzesammeln in Tschechien zu einem wahren Volkssport geworden. Die Zahl der tödlichen Pilzvergiftungen ist gleichzeitig innerhalb der letzten Jahrzehnte von einigen Dutzend auf weniger als fünf pro Saison gesunken.