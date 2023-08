Die britischen Sicherheitsbehörden halten drei Bulgaren fest, weil sie für Russland spioniert haben sollen. Sie sitzen bereits seit Februar in London in Untersuchungshaft, bekannt wurde das erst Mitte August. Wie die Londoner Metropolitan Police mitteilte, waren die drei Verdächtigen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das britische Gesetz zum Schutz von Staatsgeheimnissen und der nationalen Sicherheit festgenommen worden. Anschließend wurde bekannt, dass einer der Festgenommenen seit 2015 Verbindungen zum flüchtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek unterhielt.

Eine Pension im ostenglischen Great Yarmouth diente einem russischen Spion mit bulgarischer Staatsbürgerschaft mutmaßlich als Hauptquartier. Bildrechte: IMAGO / Cover-Images

Der Sender BBC hatte am 15. August die Anklage veröffentlicht. Danach wurden die drei Bulgaren im Zuge einer groß angelegten Ermittlung festgenommen. Die zwei Männer und eine Frau leben seit mindestens zehn Jahren in Großbritannien. Als Drahtzieher gilt der 45-jährige Orlin Russew aus Great Yarmouth, einem Ort an der englischen Ostküste. Er habe seit Längerem Geschäftsbeziehungen zu Russland unterhalten und führe ein Unternehmen, das sich auf das Abfangen von Datensignalen spezialisiert hat. Bisser Dschambasow (41) und Katrin Iwanowa (31) aus Nordwestlondon sind die mutmaßlichen Komplizen Russews. In deren Wohnung fand die Polizei gefälschte Pässe und Personalausweise aus Großbritannien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Spanien, Kroatien, Slowenien, Griechenland und Tschechien. Allen Festgenommenen werden Tätigkeiten für russische Geheimdienste und der Besitz von Ausweisdokumenten in "unlauterer Absicht" vorgeworfen.