Die politische Dauerkrise in Bulgarien – es ist die fünfte Wahl innerhalb von nur zwei Jahren – hat unverhältnismäßig viel Macht in den Händen von Präsident Rumen Radew konzentriert. Die Verfassung erlaubt dem Ende 2021 wiedergewählten Staatschef, das Land mit einem Übergangskabinett zu regieren, wenn das Parlament keine stabile Regierung aufstellen kann. Radew – ein pensionierter Luftwaffengeneral – stieg erst 2016 dank der moskautreuen sozialistischen Partei in die Politik ein. Wegen seiner russlandfreundlichen Haltung fürchten politische Beobachter, dass Bulgarien in einer geopolitischen Grauzone zwischen dem Westen und Russland bleiben wird.

Mehrmals bezeichnete der bulgarische Präsident diejenigen, die die Lieferung von Waffen an die Ukraine fordern, als "Kriegstreiber". Umfragen zeigen, dass fast zwei Drittel der Bevölkerung glauben, Bulgarien würde durch Waffenlieferungen direkt in den Konflikt verwickelt. So verkündete Radew, solange sein Übergangskabinett in Sofia regiert, werde Bulgarien weder Kampfjets, noch Luftabwehrsysteme oder Panzer an Kiew liefern. Beim EU-Treffen zum Munitionsmangel in der Ukraine am 20. März 2023 verweigerte der vom Präsidenten ernannte Verteidigungsminister Dimiter Stojanow in Brüssel die Zustimmung für die gemeinsame Bestellung von Artilleriegeschossen für die ukrainische Armee.