Hausarzt Gindrovel Dumitra hat in diesen Tagen Covid-19-Patienten, die sich weigern, trotz akuter Erkrankung in ein Krankenhaus eingewiesen zu werden. "Sie haben Angst, auf den voll ausgelasteten Intensivstationen nicht richtig versorgt zu werden und bleiben deshalb lieber zu Hause." Der 52-jährige Arzt Dumitra aus der rund 9.000-Seelen-Gemeinde Sadova im Süden Rumäniens kann darüber nur den Kopf schütteln: "Das wird zu mehr Toten führen, schon jetzt gerät die Lage außer Kontrolle."

Bukarest einer der Hotspots Europa

Wieder einmal verzeichnet Rumänien einen spürbaren Anstieg von Corona-Neuinfektionen, zuletzt lag der Tageswert bei rund 11.000 – eine neue Höchstzahl seit Februar 2020, als der erste Corona-Fall im Land bekannt wurde. Die Hauptstadt Bukarest gehört mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 589 (Stand Freitag) derzeit zu den Hotspots in Europa. Das wird wohl vorerst auch so bleiben, zumindest geht davon der rumänische Gesundheitsministers Attila Cseke aus. Er rechne damit, dass die landesweiten Fallzahlen bis Mitte Oktober auf das Doppelte steigen werden, erklärte er Mittwochabend dem Fernsehsender Digi24. Nach Angaben des Nationalen Gesundheitsamtes kursiert im Land inzwischen vorrangig die Delta-Variante, die als deutlich ansteckender und leichter übertragbar gilt als die vorherigen SARS-CoV-2-Virusvarianten. "Zudem hat die Regierung im Sommer eine Euphorie verbreitet, dass die Pandemie vorbei sei, die sich nun bitter rächt", meint Hausarzt Dumitra.

Hausarzt Gindrovel Dumitra impft seit Monaten seine Patienten in seiner Praxis in Sadova, er leistet viel Überzeugungsarbeit. Bildrechte: Annett Müller-Heinze/MDR

Ein Sommer der Unbeschwerten

In der Tat war es für viele Menschen ein unbeschwerter Sommer angesichts verschwindend geringer Infektionszahlen. An der Schwarzmeerküste genossen einheimische Touristen unbekümmert ihren Urlaub. Im September durfte im siebenbürgischen Klausenburg-Napoca eines der europaweit größten Pop-Festivals stattfinden: Rund 65.000 Zuschauer waren zum Untold-Festival zugelassen, die ausgelassen und dicht gedrängt feierten – Bilder, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte. Immerhin sollten die Besucher einen Impf- oder Testnachweis beim Eintritt vorlegen.

Jubelnde Menschenmasse beim Untold-Festival am 11. September in Cluj-Napoca. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Angeschlagener Regierungschef Citu

Auch die national-liberale Regierungspartei PNL trug am vergangenen Wochenende noch unbeirrt eine Großveranstaltung aus, trotz bereits deutlich steigender Fallzahlen. Rund 5.000 Parteifunktionäre waren zur Kampfabstimmung über den Parteivorsitz gekommen, die Premierminister Florin Citu für sich entscheiden konnte. Als Regierungschef aber ist der 49-Jährige deutlich geschwächt, nachdem Anfang September der Juniorpartner USR-Plus die Koalition verließ – nach Streitigkeiten um die Verteilung von regionalen Fördermitteln. Citus Kabinett mit dem Ungarnverband UDMR besitzt derzeit im Parlament keine Mehrheit mehr. Am kommenden Dienstag muss es sich einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. "Eine angeschlagene Regierung ausgerechnet in einem für das Land so schwierigen Moment", schrieb der rumänienweit bekannte Journalist Dan Tapalaga diese Woche im Nachrichtenportal G4Media. Am vorigen Wochenende wurde der rumänische Regierungschef Florin Citu zum Parteichef der nationalliberalen PNL gewählt. Bildrechte: imago images/Xinhua

Schlusslichter in der EU-weiten Impfkampagne

Ein mobiles Impfteam impft im Juni Rentner in der südrumänischen Gemeinde Bratovoesti. Bildrechte: MDR/Annett Müller-Heinze Auch der Nachbar Bulgarien meldet gerade steigende Infektionszahlen – beide osteuropäischen Staaten sind bei den Corona-Schutzimpfungen die Schlusslichter in der EU. Einen Teil ihrer Impfstoffe von Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson haben sie inzwischen gespendet oder weiterverkauft, um sie vor dem Verfall zu retten. In Bulgarien waren bis Mitte August gut 15 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft: Seither haben die Behörden keine neuen Daten mehr bekannt gegeben.



In Rumänien sind dagegen 28 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Das ist zwar deutlich mehr als das Nachbarland, aber weit unter dem, was die rumänische Regierung zu Jahresbeginn als Ziel ausgegeben hatte. Sie wollte bis September gut die Hälfte der Bevölkerung erreichen und ist damit sang- und klanglos gescheitert. Gründe für den Misserfolg der Impfkampagne gibt es viele:

Das Vertrauen in den Staat ist in Rumänien verschwindend gering. Eine Mehrheit der Wähler beklagt, dass es viele Versprechen gebe, aber nur wenige umgesetzt würden – ganz gleich, welche politische Kraft regiert.

Es gibt für Erwachsene keine Tradition einer Gesundheitsvorsorge, die von Staat oder Krankenkasse als Präventivmaßnahme finanziert wird und zu der Impfungen gehören.

Priester der Rumänisch-Orthodoxen Kirche gelten vor allem in Dörfern vielen noch als Vertrauensperson. Engagierte Fürsprecher der Impfkampagne gab es unter ihnen so gut wie keine.

Ein OP-Saal im Krankenhaus. Die Aufnahme stammt von 2015. Bildrechte: MDR/Annett Müller

Kollaps des Gesundheitssystems droht