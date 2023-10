Die enorme Waffenmenge und sonstige logistische Unterstützung habe die Gruppe von den Machthabern in Belgrad erhalten, behauptet Kosovos Regierungschef Albin Kurti. Dementsprechend sei Serbien ein "terroristischer Staat", beziehungsweise ein Staat der "Terrorismus fördert". Serbiens immer autoritärer regierenden Präsidenten Aleksandar Vučić pflegt Kurti "kleinen Putin" zu nennen. Jetzt verdächtigt der kosovarische Premier Kurti Russland, in den Angriff bewaffneter Serben involviert gewesen zu sein. Außerdem forderte er den Westen nach dem "terroristischen Angriff auf die Souveränität des Kosovo" auf, Sanktionen gegen Serbien zu verhängen.

Kosovarische Polizisten zeigen sichergestellte Waffen und militärische Ausrüstung während des Polizeieinsatzes im Dorf Banjska. Bildrechte: dpa Der mutmaßliche Anführer der bewaffneten Serben, Milan Radoičić, war Vizepräsident der "Serbischen Liste", der dominanten Partei der Serben im Kosovo und einer Tochterpartei der in Serbien uneingeschränkt regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS) von Vučić. Zwar räumte Radoičić über seinen Anwalt seine maßgebliche Rolle bei der bewaffneten Auseinandersetzung im Nordkosovo ein, jedoch bezeichnete er sich in seinem Statement als "nicht schuldig". Schließlich habe er ja "lediglich" die von "albanischen Besatzern" schikanierten Serben verteidigen wollen, was ja keine Straftat sein könne.

Sofort feierten regimetreue serbische Medien in Serbien Radoičić als "Helden". Er wurde am Dienstag, ganze acht Tage nach der Bluttat, in Belgrad festgenommen, gleich am Tag darauf aber wieder aus der Haft entlassen. Der zuständige Richter meinte, es gebe keine Fluchtgefahr, Radoičić dürfe aber seinen Aufenthaltsort nicht verlassen. In Pristina fordert man die Auslieferung des "Terroristen". Das jedoch ist mehr als unwahrscheinlich, denn Serbien erkennt das Kosovo nicht an.

Während man im Kosovo von "serbischen Terroristen" spricht, feiert man dieselben Männer in Serbien wiederum als "Helden des Widerstands gegen Kurtis Terror". Den Ton gab Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vučić vor, der in einer seiner unzähligen Ansprachen an das Volk erklärte: "Diese Menschen werden für mich nie und nimmer Terroristen sein."

