"Dieser operative Austausch zeigt, dass Verhandlungen zumindest im Prinzip möglich sind", sagt Russland-Experte Alexander Graef. Er forscht am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) in Hamburg. Allerdings: Trotz dieser direkten und indirekten Kontakte hätten sich die Positionen seit Monaten nicht bewegt.

Und Susan Stewart von der SWP sagt: "Wir dürfen nicht die unterschiedlichen Ebenen vergessen, auf denen sich beide Staaten bewegen. Die Ukraine sieht sich als Staat an sich bedroht. In Russland wird der Krieg als Kampf mit dem kollektiven Westen dargestellt. Dem Regime um Wladimir Putin geht es vor allem um die eigene Existenz. Putin braucht für seinen Machterhalt in jedem Fall irgendeine Art von Sieg." Und noch ein Problem sieht sie aus ukrainischer Sicht. In der Ukraine gebe es kein Vertrauen darin, dass Putin sich an irgendeine Art von Übereinkunft halten würde. "Dafür bräuchte es Sicherheitsgarantien – aber es ist noch völlig unklar, worauf sich die möglichen Garantiemächte würden einigen können."