Update 15:30 Uhr | EU-Außenminister billigen Munitionspaket für die Ukraine

Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Die Außenminister der Europäischen Union einigten sich auf gemeinsame Lieferungen im Wert von zwei Milliarden Euro, wie Diplomaten am Montag in Brüssel mitteilten. Am Nachmittag sollen noch die Verteidigungsminister zustimmen.

Auf Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sollen die Mitgliedsländer zunächst Munition aus ihren eigenen Armeebeständen an die Ukraine liefern und können dafür mit insgesamt einer Milliarde Euro entschädigt werden. Mit der zweiten Milliarde soll in einem zweiten Schritt eine gemeinsame Beschaffung neuer Munition für die Ukraine finanziert werden. Hintergrund der neuen Pläne sind Sorgen, dass der Ukraine in der nächsten Zeit wichtige Munition fehlen könnte. Dabei geht es insbesondere um Artilleriegeschosse im Kaliber 155 mm.

14:13 Uhr | Chinas Präsident Xi in Moskau eingetroffen