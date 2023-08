Infotafel mit tschechischen Tempolimits an einem Grenzübergang Bildrechte: IMAGO / Schöning

Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt in Tschechien dasselbe Tempolimit wie in Deutschland: 50 km/h. Außerorts sind für Pkw 90 km/h zulässig, auf Schnellstraßen 110 km/h und auf Autobahnen 130 km/h. Führt die Autobahn oder Schnellstraße durch eine geschlossene Ortschaft, liegt das Tempolimit bei 80 km/h.



Für das Überfahren von Bahnübergängen gilt ein Tempolimit von 30 km/h, bei blinkendem weißen Lichtsignal 50 km/h. Für Lkw liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 80 km/h, auch auf Autobahnen und Schnellstraßen.



Ab 2024 soll es zudem auf ausgewählten Autobahnabschitten in Tschechien möglich sein, mit Tempo 150 zu fahren. Interessant für Autofahrer ist auch die ungeschriebene Regel, dass die Polizei Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 15 km/h in der Regel nicht ahndet.