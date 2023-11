Ukraine-News Erstmals seit Wochen wieder Angriffe auf Kiew

Erstmals seit mehreren Wochen hat Russland wieder die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Eine Rakete sei am frühen Morgen abgeschossen und abgefangen worden, teilte der Chef der städtischen Militärverwaltung, Serhij Popko, am Samstag auf Telegram mit. "Nach einer langen Pause von 52 Tagen hat der Feind wieder mit Raketenangriffen auf Kiew angefangen." Verletzte oder größere Schäden habe es nicht gegeben. In der Hauptstadtregion seien fünf Privathäuser und mehrere Geschäftsgebäude beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Oblast Kiew, Ruslan Krawtschenko, mit. Zwei Raketen seien auf einem Feld zwischen zwei Ortschaften eingeschlagen.