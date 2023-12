Ukraine-News Ukraine meldet Abschuss von russischen Jagdbombern

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben an der Südfront drei russische Su-34-Kampfbomber abgeschossen. "Wir haben seit einiger Zeit keine Su-34 mehr in unserer positiven Statistik", sagte Luftwaffensprecher Juri Ihnat.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte die Flugabwehr für den Abschuss der Flugzeuge in der Region Cherson. Das russische Militär äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall, russische Blogger räumen jedoch den Verlust ein.