Kurz vor dem russischen Angriffskrieg beklagte die GRECO sinngemäß, der Kampf gegen Korruption würde in der Ukraine nur systematisch imitiert und nicht tatsächlich geführt. Mit solchen Problemen stand Kiew zwar bei weitem nicht alleine da; besorgt zeigte sich das Antikorruptionsgremium auch über die Lage in Griechenland, Polen, Rumänien und Slowenien. Nun hat sich die Ukraine aber gerade im Kriegsjahr positiv abgesetzt, hat 15 von 31 der GRECO-Empfehlungen bereits umgesetzt und macht bei neun Empfehlungen weitere Fortschritte. Teilweise hat Führung in Kiew Reformen realisiert, die es vor 2022 ganze fünf Jahre lang bewusst oder unbewusst ignoriert hatte.

So hat man zum Beispiel die Regeln verändert, mit denen Interessenkonflikte von Parlamentsabgeordneten identifiziert werden sollen. Beispielsweise kann die Nationale Agentur für Korruptionsprävention nun die nötigen Informationen in staatlichen Registern automatisch abrufen. Viel weniger Bürokratie also. Auch soll das System, nach dem Staatsanwälte befördert werden, deutlich transparenter gemacht werden. Zukünftig sollen bei konkreten Verdachtsmomenten zudem Banken verpflichtet sein, Kontodaten an das nationale Ermittlungsbüro für Korruptionsangelegenheiten zu übermitteln.

Was im Kampf gegen Korruption noch zu tun ist

Einerseits bleibt für die Ukraine immer noch sehr viel zu tun. So entspricht keiner der vorhandenen Entwürfe des enorm wichtigen Lobbygesetzes den Empfehlungen von GRECO. Deshalb muss ein völlig neues Gesetz entstehen. Einiges von dem, was die Ukraine noch erledigen muss, lässt sich andererseits recht schnell umsetzen. So könnte ein wichtiges Organ der Justizverwaltung, die Hohe Qua­li­fi­ka­ti­ons­kom­mis­sion für Richter, bald als erfolgreich reformiert gelten. Außerdem wird in der Ukraine heftig darüber diskutiert, die sogenannten "elektronischen Offenlegungen" wiedereinzuführen. Seit Jahren waren Daten über Einkünfte und Vermögen von Abgeordneten und Beamten öffentlich im Internet zugänglich, was gerade für Medienrecherchen sehr nützlich war. Aufgrund des Kriegsrechts wurde diese Praxis jedoch vorerst ausgesetzt.

Wenn der politische Wille da ist, kann die Ukraine ihre Partner auch im nächsten Jahr wieder mit Fortschritten positiv überraschen. Serhij Sydorenko, Ukrainischer Journalist

Der Journalist Serhij Sydorenko ist optimistisch: "Wenn der politische Wille da ist, kann die Ukraine ihre Partner auch im nächsten Jahr wieder mit Fortschritten positiv überraschen." Sydorenko arbeitet für das führende ukrainischen Internet-Medium Ukrajinska Prawda und ist auf internationale Beziehungen der Ukraine spezialisiert. Merkliche Fortschritte seien ihm zufolge auch deshalb wichtig, weil drei von sieben Kriterien zur Aufnahme der Beitrittsverhandlungen mit der EU direkt mit der Korruptionsbekämpfung zu tun haben. "Die Ukraine könnte dann zu Recht behaupten: Leere Worte gehören der Vergangenheit an. Seit wir den Kandidatenstatus erhalten haben, legen wir echte Ergebnisse vor. Und für weitere Reformen müssen wir jetzt die nächsten Schritte gehen", schreibt Sydorenko.

Für das Antikorruptionsgremium des Europarats scheint es jedenfalls von großer Bedeutung zu sein, dass die Ukraine gerade in Kriegszeiten systematische Fortschritte macht. "GRECO nimmt das entschlossene Engagement der Ukraine für einen Wandel in einer äußerst schwierigen Zeit zur Kenntnis", heißt es in dem Bericht vom 24. März. "Die Aggression Russlands hat zur Einführung des Kriegsrechts und zur Anpassung von Prioritäten geführt. Trotzdem arbeitet die Ukraine weiter an der Umsetzung der GRECO-Empfehlungen. Und obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, verdienen die erzielten Fortschritte großes Lob."