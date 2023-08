Ukraine-News Drohnen stören Flugverkehr in Moskau

Die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine ist Medienberichten zufolge in der Nacht zum Dienstag mit Shahed-Drohnen angegriffen worden. In der Region seien Explosionen zu hören gewesen. Zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe bei Telegram mitgeteilt, dass eine Gruppe der "Angriffsdrohnen" in der Nähe der Stadt gesichtet worden sei. In der Region wurde demnach Luftalarm ausgerufen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die russische Luftabwehr hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht über der Region Moskau zwei "Angriffsdrohnen" abgeschossen. Eine davon sei in der Gegend von Krasnogorsk, die andere in der Gegend von Tschastsy abgeschossen worden, erklärte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag im Onlinedienst Telegram. In Krasnogorsk wurde nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ein Gebäude und geparkte Autos beschädigt. Verletzt worden sei niemand. Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur Tass, dass der Flugbetrieb an allen drei Moskauer Flughäfen in der Nacht vorübergehend ausgesetzt oder verzögert worden.