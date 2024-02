Ukraine-News Nur zehn Prozent der Europäer glauben an Sieg der Ukraine

Viele Menschen in Europa blicken einer Umfrage zufolge pessimistisch auf die ukrainischen Siegchancen gegen Russland. Wie der "European Council on Foreign Relations" in Berlin mitteilte, glauben nur zehn Prozent der Befragten der im Auftrag der Denkfabrik durchgeführten Erhebung an einen Sieg der Ukraine. Doppelt so viele rechnen hingegen mit einem russischen Sieg.