Das Importverbot für Getreide aus der Ukraine in deren Nachbarstaaten bleibt bis zum 15. September bestehen, wird aber zunächst nicht verlängert. Das teilte der zuständige EU-Kommissar Janusz Wojciechowski im Anschluss an ein Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Brüssel mit. Wojciechowski sagte, im September werde die Lage sicher neu bewertet.