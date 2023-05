Ukraine-News Selenskyj zu G7-Gipfel in Japan eingetroffen

Die G7 rufen China in einer Erklärung auf ihrem Gipfeltreffen in Hiroshima dazu auf, "Druck auf Russland auszuüben", damit Moskau den Krieg auf die Ukraine beendet. Dazu gehöre auch, die Truppen zurückzuziehen. Das geht aus dem Entwurf des Kommuniqués auf dem Gipfel hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. China hatte den russischen Angriffskrieg bisher nicht verurteilt und Präsident Wladimir Putin den Rücken gestärkt.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat die Flugabwehr bei den inzwischen elften russischen Angriffen in diesem Monat erneut zahlreiche Kampfdrohnen abgeschossen. Behörden zufolge beschädigten herabfallende Trümmer zwei Wohnhäuser, Autos und Straßenbeläge. Die ukrainischen Luftstreitkräfte sprachen in einer Mitteilung von insgesamt 18 sogenannten Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Shahed-136/131, die im Kiewer Gebiet abgeschossen worden seien. Insgesamt wurden demnach 20 Drohnen in der Ukraine zerstört.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Samstag an dem G7-Gipfel im japanischen Hiroshima teilnehmen. US-Präsident Joe Biden will seinen ukrainischen Amtskollegen dabei auch zu einem bilateralen Gespräch treffen. Das bestätigte Bidens Nationaler Sicherheitsberater, Jake Sullivan. Biden freue sich darauf, sich von Angesicht zu Angesicht mit Selenskyj zusammenzusetzen. Ursprünglich sollte Selenskyj per Video zugeschaltet werden. Seine Teilnahme erfolgt, nachdem sich die USA gestern offen für eine Lieferung westlicher F-16-Kampfjets an die Ukraine gezeigt hatten.