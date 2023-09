Ukraine-News Selenskyj: Russische Luftüberlegenheit stoppt Gegenoffensive

14:55 Uhr | Musk: Ukrainischen Angriff auf russische Flotte verhindert

Elon Musk Bildrechte: dpa Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte in der Hafenstadt Sewastopol verhindert. Er habe einen Antrag der ukrainischen Regierung abgelehnt, das Satelliten-Kommunikationssystem Starlink seiner Firma SpaceX in der Region zu aktivieren, schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X (ehemals Twitter).



Dort hieß es: "Ihre offensichtliche Absicht war, den Großteil der vor Anker liegenden Flotte zu versenken". SpaceX wäre damit in eine größere Kriegshandlung und Eskalation verwickelt gewesen, begründete Musk seine Entscheidung.

13:43 Uhr | Ukraine lehnt russische Scheinwahlen ab

Die Ukraine hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die laufenden Wahlen in den von Russland besetzten Gebieten nicht anzuerkennen. Wie das Außenministerium in Kiew erklärte, sind die Scheinwahlen Russlands in den zeitweilig besetzten Gebieten null und nichtig. Sie hätten keinerlei rechtliche Folgen.

Kiew forderte, die Organisatoren der Scheinwahlen sowie die russischen Machthaber und die Mitglieder der Besatzungsverwaltungen vor Gericht zu stellen. Auch müssten neue Sanktionen gegen die Verantwortlichen verhängt werden.

Bis Sonntag werden in Russland Kommunal- und Regionalwahlen abgehalten.

11:19 Uhr | EU-Ratspräsident fordert sicheren Zugang zum Schwarzen Meer

EU-Ratspräsident Charles Michel hat Russland aufgefordert, die Angriffe auf ukrainische Schwarzmeerhäfen zu stoppen. Michel sagte, es sei ein Skandal, dass Russland nach dem Ausstieg aus dem Getreideabkommen ukrainische Häfen blockiere und angreife. Schiffe mit Getreide müssten einen sicheren Zugang zum Schwarzen Meer haben.