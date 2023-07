Ukraine-News Lukaschenko vermutet Söldnerchef Prigoschin in Russland - Kreml desinteressiert

Prigoschins Söldner waren lange in der Ukraine im Einsatz. Ende Juni behauptete er, sie seien auf Befehl von Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu von der russischen Armee angegriffen worden. Daraufhin ließ er sie in der südrussischen Millionenstadt Rostow am Don einmarschieren und setzte eine Kolonne auf Moskau in Marsch. Nach Verhandlungen mit dem Kreml, in denen Lukaschenko angeblich als Vermittler agierte, rief er sie zurück. Zuvor war bekannt geworden, dass alle privaten Militäreinheiten dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt werden sollen.