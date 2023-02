Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

Stoltenberg: Nato liefert keine Streumunition

Harris wirft Moskau Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor

Ukraine fordert vom Westen auch Streumunition

Weitere Nachrichten zum Ukraine-Krieg

18:50 Uhr | Niederlande verweisen russische Diplomaten des Landes

Die Niederlande haben mehrere russische Diplomaten des Landes verwiesen. Außenminister Wopke Hoekstra sagte, Russland versuche, heimlich Mitarbeiter von Spionagediensten in den Niederlanden zu stationieren. Auch das russische Handelsbüro in Amsterdam müsse schließen. Die Niederlande würden gleichzeitig ihr Generalkonsulat in Sankt Petersburg schließen. Hintergrund sei, dass man entschieden habe, dass nur so viele russische Diplomaten im Land sein dürfen, wie niederländische in Russland. Wie viele Russen genau ausgewiesen werden, konnte Hoekstra nicht sagen. Er sprach von "etwa zehn".



Im vergangenen März hatten die Niederlande bereits 17 russische Diplomaten wegen Spionageverdacht ausgewiesen. Daraufhin hatte Russland niederländische Diplomaten des Landes verwiesen.

18:40 Uhr | G7 warnen vor Unterstützung Russlands

Die G7-Wirtschaftsmächte haben Drittstaaten vor einer militärischen Unterstützung Russlands gewarnt. In einer bei der Münchner Sicherheitskonferenz veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Außenminister heißt es, die G7 seien entschlossen, Länder zu sanktionieren, "die materielle Unterstützung für Russlands illegalen Krieg gegen die Ukraine" zur Verfügung stellten oder Sanktionen gegen Russland umgingen.

Zu den G7 gehören Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

18:15 Uhr | Nato liefert keine Streubomben

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Forderung der Ukraine nach Streubomben eine Absage erteilt. Er sagte Journalisten von RTL/ntv: "Die Nato hat diese Art von Waffen weder empfohlen noch geliefert. Wir liefern Artillerie und andere Arten von Waffen, aber keine Streubomben."

16:40 Uhr | USA gehen von 200.000 russischen Opfern aus

Die USA gehen davon aus, dass bislang etwa 200.000 Russen im Krieg gegen die Ukraine getötet oder verwundet wurden. Das hat Außenminister Antony Blinken bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Hinzu kämen mehr als eine Million Russen, die ihr Land verlassen hätten, weil sie nicht Teil des Krieges sein wollten. Eintausend oder noch mehr Unternehmen machten keine Geschäfte mehr in Russland, weil sie Reputationsschäden fürchteten.

15:25 Uhr | Ukraine will "keinesfalls" Gebiete abtreten

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat jegliche Gebietsverluste für sein Land kategorisch ausgeschlossen. Mit Blick auf Chinas Ankündigung eines Friedensplans sagte er am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu Journalisten, es sei auch im Interesse der Ukraine, dass China eine Rolle bei der Suche nach Frieden spiele. Die territoriale Integrität der Ukraine sei aber nicht verhandelbar: "Es sind keine Kompromisse möglich, nicht über den geringsten Quadratmeter." Für sein Land stehe fest, dass es keinem Friedensplan "um jeden Preis" zustimmen werde. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass mit Russland keine Kompromisse möglich seien. Am Ende werde eine der beiden Kriegsparteien gewinnen, und er sei sich sicher, dass das die Ukraine sei.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich bei der Konferenz ähnlich zu Gebietsabtretungen. Sie sagte, ein solches Vorgehen würde bedeuten, "dass wir diesen russischen Angriffskrieg belohnen würden, dass wir die Charta der Vereinten Nationen verraten würden und dass wir die Menschen in der Ukraine zu Russlands Beute machen würden, und das werden wir nicht tun".

14:56 Uhr | Harris wirft Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat Russland Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Ukraine-Krieg vorgeworfen.

Harris sprach erstmals von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Ukraine-Krieg. Bildrechte: dpa Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sagte sie, russische Truppen begingen "weit verbreitete und systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung". Dazu gehörten "grausame Morde", die "hinrichtungsartige" Tötung von Männern, Frauen und Kindern, die Folter von Zivilisten mit Prügel und Stromschlägen sowie die Deportation ukrainischer Zivilisten nach Russland. "Wir haben die Beweisstücke untersucht, wir kennen die Rechtsnormen und es gibt keinen Zweifel: Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit", sagte Harris. Sie kündigte an, die Täter und ihre Vorgesetzten würden zur Verantwortung gezogen.



Die USA haben nach Angaben des Außenministeriums in Washington seit Kriegsbeginn mehr als 30.600 von russischen Soldaten in der Ukraine begangene Fälle von Kriegsverbrechen dokumentiert. Kiew fordert ein Sondertribunal.

12:00 Uhr | China kündigt Friedensinitiative für Ukraine an

China hat eine Friedensinitiative im Ukraine-Krieg angekündigt. Der chinesische Top-Diplomat Wang Yi sagte auf der Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir werden etwas vorlegen. Und zwar die chinesische Position zur politischen Beilegung der Ukraine-Krise." Wang rief zu einer friedlichen Konfliktlösung durch Dialog und Konsultationen auf. Probleme zwischen Ländern sollten nicht durch Druck oder unilaterale Sanktionen gelöst werden. Das sei kontraproduktiv, denn das führe zu endlosen Schwierigkeiten. Dialog und Konsultationen sollten nicht nachlassen, wie hart die Spannungen auch seien. Details, wie die chinesische Initiative aussehen soll, nannte Wang nicht.

11:38 Uhr | Polen zu Kampfjet-Lieferung unter US-Führung bereit

Polen ist grundsätzlich bereit, der Ukraine Mig-Kampfjets aus sowjetischer Produktion zu liefern. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki macht dafür aber die Bildung einer breiteren Koalition unter Führung der USA zur Voraussetzung. "Wir sind bereit dafür", sagte Morawiecki.