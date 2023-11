Ausländer sollen künftig bei ihrer Einreise in Russland offenbar eine Loyalitätserklärung abgeben. Die Nachrichtenagentur TASS berichtet über einen Gesetzentwurf des Innenministeriums. Im Kern handelt es sich um eine Verpflichtung zur Selbstzensur in der Öffentlichkeit. So soll Kritik an der russischen Regierung, an der Militärgeschichte der Sowjetunion verboten werden. Die traditionellen Familienwerte dürften nicht in Frage gestellt werden. Auch soll Ausländern untersagt werden, die Arbeit staatlicher Behörden zu stören und die Außen- und Innenpolitik der Russischen Föderation zu diskreditieren.