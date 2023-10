Ukraine-News Tote nach Luftangriffen auf Odessa und Cherson

17:15 Uhr | Tote nach Luftangriffen auf Odessa und Cherson

Im Süden der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben am Montag mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet und ein Dutzend weitere verletzt worden. Nach Angaben des regionalen Militärgouverneurs Olexander Prokudin trafen in einem Dorf in der Region Cherson am Nachmittag russische Geschosse ein Lagerhaus, töteten einen Mann und verletzten einen weiteren.

Zuvor habe die russische Armee in der gleichnamigen Stadt Cherson einen Bus beschossen, in dem sieben Passagiere verwundet worden seien. Prokudin zufolge kam in der Nacht zudem eine ältere Frau in der Stadt ums Leben, nachdem ihre Wohnung in einem mehrstöckigen Wohnhaus getroffen wurde.

15:41 Uhr | Großbritannien: Nur wenige Frauen für Russland an der Front

Für Russland sind nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums im Krieg gegen die Ukraine bisher kaum Frauen im Kampfeinsatz gewesen. "Frauen haben im aktuellen Konflikt bei den prorussischen Kräften selten an der Front gekämpft", teilten die Briten am Montag mit. Die Briten blickten in ihrem täglichen Update beim Kurznachrichtendienst X auf die dem russischen Verteidigungsministerium unterstehende Söldnereinheit Redut, die mit Anzeigen in sozialen Medien nun gezielt Frauen für Kampfeinsätze rekrutieren wolle.