Ukraine-News Zwei Tote nach erneuten Angriffen in Belgorod

Die Europäische Union hat der Wahl in Russland die Rechtmäßigkeit abgesprochen. Präsident Wladimir Putin sei aufgrund von "Unterdrückung und Einschüchterung" wiedergewählt worden, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag vor einem Außenministertreffen in Brüssel. "Dies waren keine freien und fairen Wahlen", sagte er.



Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte in Brüssel, die Bestätigung Putins im Amt sei eine "Wahl ohne Wahl gewesen".