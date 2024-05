Der russische Grenzschutz hatte in der Nacht zum Donnerstag 24 im Grenzfluss Narva schwimmende Bojen entfernt, mit denen von Estland die Schifffahrtsroute markiert worden war. Die Narva bildet die Grenzlinie zwischen den beiden Nachbarländern und markiert zugleich auch die östliche Außengrenze von EU und Nato.

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warf Russland ein "provokatives Vorgehen" an der Grenze zu Estland vor. Ebenso kritisierte Außenministerin Annalena Baerbock die jüngsten russische Aktionen.

14:04 Uhr | Ukraine: Russischer Vorstoß in Wowtschansk ins Stocken geraten

Die Vorstöße der russischen Armee in der Region Charkiw im Nordosten der Ukraine sind laut dem ukrainischen Armeechef Oleksandr Syrskyj ins Stocken geraten. In Straßenkämpfen um die Grenzstadt Wowtschansk hätten sich die Truppen aus Moskau "völlig verzettelt und sehr hohe Verluste bei den Angriffseinheiten erlitten", erklärte Syrskyj in Onlinenetzwerken. Für den Versuch, die Stadt einzunehmen, verlege Russland derzeit "Reserven aus verschiedenen Bereichen" – jedoch ohne Erfolg, fügte er hinzu.

12:42 Uhr | Baerbock warnt Russland vor Provokationen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock warnt Russland vor Provokationen an seinen Westgrenzen: "Russland zündelt an den Grenzen der Europäischen Union", schrieb Baerbock auf der Plattform X. "Wir stehen Schulter an Schulter mit unseren Freunden in Estland, Finnland & Litauen, und akzeptieren dieses aggressive Verhalten nicht", betonte die Ministerin. Deutschland stehe seinen Alliierten im Baltikum und an der Ostsee solidarisch bei. Berichte zufolge sind Navigationstonnen im Grenzfluss Narva zwischen Estland und Russland verschwunden.

09:35 Uhr | Weiterer Luftangriff auf Charkiw

Auch in der Nacht auf Freitag sind zwei Gleitbomben in der ukrainischen Stadt Charkiw eingeschlagen. Eine Frau sei verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. An einem Firmengebäude seien das Dach und die Fassade beschädigt worden. Nach Angaben der Stadt wurden auch mehrere Wohnhäuser beschädigt.

06:45 Uhr | Russische Einheiten rücken laut TASS weiter im Donbass vor

Russische Streitkräfte sollen inzwischen mehr als die Hälfte des Gebiets der Grenzstadt Wowtschansk in der ukrainischen Region Charkiw kontrollieren. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Städte Slawjansk, Kramatorsk und Pokrowsk seien die nächsten großen Ziele Russlands, sobald es Wowtschansk erobert habe, zitierte Tass den russischen Parlamentsabgeordneten Viktor Wodolatskij.

06:42 Uhr | Kremlchef Putin zu Gesprächen in Belarus eingetroffen

Wie russische Nachrichtenagenturen berichten, ist der russische Präsident Wladimir Putin in Belarus eingetroffen. Der Kremlchef wurde von dem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko empfangen. Laut Putin gibt es eine Menge zu besprechen. "Alles ist stabil und läuft gut für uns", wird Putin zitiert. Für heute stehen weitere Gespräche mit Machthaber Lukaschenko zum Thema Sicherheit und militärische Übungen mit taktischen Atomwaffen an.



Minsk wird an den Übungen teilnehmen, bei denen die Vorbereitungen für den Abschuss kleinerer Atomsprengköpfe simuliert werden soll.

06:40 Uhr | Scheidende US-Botschafterin lobt Deutschlands Hilfe für die Ukraine

Die scheidende US-Botschafterin Amy Gutmann hat Deutschlands Unterstützung für die Ukraine gelobt - und dabei auch Bundeskanzler Olaf Scholz den Rücken gestärkt. Deutschland gebe nach den USA die meiste Hilfe für die Ukraine und habe zudem mehr als eine Million Flüchtlinge von dort aufgenommen, sagte die US-Diplomatin der Rheinischen Post. "Ich bin froh und stolz, dass die Vereinigten Staaten einen solch starken Verbündeten haben. Und die Deutschen sollten stolz auf ihr Engagement für die Ukraine sein", wurde die 74-Jährige weiter zitiert.

06:37 Uhr | Russland meldet zwei Tote durch ukrainischen Angriff auf Halbinsel Krim

Mindestens zwei Menschen sollen bei ukrainischen Angriffen auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim ums Leben gekommen sein. Das teilte der russische Krim-Statthalter Sergej Aksjonow in der Nacht auf Telegram mit. In sozialen Netzwerken berichteten Anwohner von Explosionsgeräuschen auch aus Regionen nahe der Krim-Städte Aluschta und Jalta.