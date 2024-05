Das russische Verteidigungsministerium hat die Einnahme des Dorfes Andrijiwka in der Region Donezk gemeldet. Eine Stellungnahme der Ukraine lag zunächst nicht vor. Bereits am Vortag hatte Moskau die Einnahme des Nachbardorfes Klischtschijiwka bekannt gegeben.

Bei mehreren Raketenangriffen auf die ostukrainische Charkiw sind nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet und neun verletzt worden. erklärte der Bürgermeister von Charkiw, Igor Terechow, in Onlinemedien. Zuvor hatte er mindestens einen Toten und sechs Verletzte gemeldet. Der Gouverneur der Region, Oleh Synegubow, erklärte hingegen, dass bei den Angriffen mit mehr als einem Dutzend Geschossen sechs Menschen getötet und 16 verletzt worden seien. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt in der Ukraine.

Norwegen wird seine Grenzen für russische Touristen schließen und ihnen dadurch ihren letzten direkten Zugang zum Schengenraum nehmen. Justizministerin Emilie Enger Mehl erklärte, die Verschärfung der Einreiseregeln ab dem 29. Mai entspreche Norwegens Kurs, "sich als Reaktion auf den illegalen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine an die Seite seiner Verbündeten und Partner zu stellen". Ausnahmen sind nach Angaben der Behörden möglich für Russen, die in Norwegen arbeiten oder studieren, sowie bei Besuchen enger Verwandter in dem skandinavischen Land. Norwegen ist Mitglied der Nato, gehört aber nicht der EU an.