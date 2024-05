Russische Streitkräfte sollen inzwischen mehr als die Hälfte des Gebiets der Grenzstadt Wowtschansk in der ukrainischen Region Charkiw kontrollieren. Dies berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass. Die Städte Slawjansk, Kramatorsk und Pokrowsk seien die nächsten großen Ziele Russlands, sobald es Wowtschansk erobert habe, zitierte Tass den russischen Parlamentsabgeordneten Viktor Wodolatskij.

Wie russische Nachrichtenagenturen berichten, ist der russische Präsident Wladimir Putin in Belarus eingetroffen. Der Kremlchef wurde von dem belarussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko empfangen. Laut Putin gibt es eine Menge zu besprechen. "Alles ist stabil und läuft gut für uns", wird Putin zitiert. Für heute stehen weitere Gespräche mit Machthaber Lukaschenko zum Thema Sicherheit und militärische Übungen mit taktischen Atomwaffen an.



Minsk wird an den Übungen teilnehmen, bei denen die Vorbereitungen für den Abschuss kleinerer Atomsprengköpfe simuliert werden soll.