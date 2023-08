Ukraine-News Universität Donezk von Streumunition getroffen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Bemühungen um eine Lösung des Kriegs in der Ukraine bei der Konferenz in Saudi-Arabien begrüßt. Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringe ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine, sagte Baerbock der "Bild am Sonntag". Der brutale russische Angriffskrieg betreffe auch die Menschen in Afrika, Asien und Südamerika - das sei das Signal der Konferenz, so Baerbock.



An dem Treffen in Dschidda am Roten Meer nehmen Vertreter aus etwa 40 Staaten teil. Dazu gehören neben der Ukraine beispielsweise auch die USA, China und Deutschland. An Russland, das den Krieg gegen das Nachbarland vor mehr als 17 Monaten begonnen hatte, ging keine Einladung.