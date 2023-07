Die USA hatten die Lieferungen vergangene Woche angekündigt, was auch in Partnerländern kritisiert wurde. Mehrere Nato-Staaten – darunter Deutschland – haben den Einsatz dieser Waffen durch ein internationales Abkommen geächtet.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht breite internationale Unterstützung für einen Sicherheitspakt zugunsten der Ukraine über die G7-Staaten hinaus. Selenskyj sagte am Donnerstag in seiner abendlichen Videoansprache, der Gruppe sieben großer westlicher Demokratien hätten sich seit dem Nato-Gipfel in Litauen binnen kurzer Zeit "bereits sechs weitere Länder angeschlossen". Er nannte Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien und Tschechien.

In Frankreich ist der in der Ukraine getötete AFP-Journalist Arman Soldin posthum geehrt worden. Wie es im französischen Amtsblatt hieß, wird Soldin per Dekret des Präsidenten zum Ritter der Ehrenlegion ernannt – die höchste Auszeichnung in Frankreich. Der 32 Jahre alte Video-Koordinator war am 9. Mai bei einem Raketenangriff im Osten der Ukraine getötet worden.