Ukraine-News Bundestag stimmt für "weitreichende Waffensysteme" – Unklarheit über Taurus

Lettland hat einen Importstopp für Getreide und andere Agrar- und Futtermittelerzeugnisse aus Russland und Belarus beschlossen. Das Parlament in Riga stimmte am Donnerstag für ein Einfuhrverbot von derartigen Waren aus den beiden Nachbarländern, die auch aus Drittstaaten künftig nicht mehr zum Verbleib in dem baltischen EU- und Nato-Land eingeführt dürfen. Der Transit über Lettland soll weiterhin möglich sein. Mit der Gesetzesänderung soll nach Parlamentsangaben verhindert werden, dass Russland und Belarus und deren Unternehmen zusätzliche Einnahmen aus dem Export ihrer Produkte nach Lettland erzielen können, mit denen der Krieg in der Ukraine finanziert werden kann.

Der Bundestag hat die Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) dazu aufgefordert, der Ukraine "zusätzlich erforderliche weitreichende Waffensysteme" für den Abwehrkampf gegen Russland zu liefern. Ein entsprechender Antrag wurde am Donnerstag mit den Stimmen von SPD, Grünen, FDP im Bundestag beschlossen. 382 Abgeordnete stimmten dafür, 284 dagegen, es gab zwei Enthaltungen.



Über die Frage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine gibt es damit aber weiterhin keine Klarheit. Für viele Politiker von Grünen und FDP sind unter "weitreichenden Waffensystemen" auch die Taurus-Raketen zu verstehen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Gabriela Heinrich, sagte dagegen im Bundestag, mit der Formulierung im Antrag sei "nicht zwingend" der Taurus gemeint. Zuvor war ein Antrag der CDU/CSU-Opposition, in dem ausdrücklich Taurus-Raketen genannt wird, abgelehnt worden.



Die Ukraine bittet eindringlich um Taurus-Marschflugkörper, mit denen sie den Nachschub für die russischen Truppen an der Front kappen will. Kritiker der Lieferung von Taurus haben hingegen die Befürchtung, die Raketen könnten russisches Territorium treffen, was Deutschland möglicherweise in den Konflikt hineinziehen würde. In ihrem Antrag hatten die drei Ampel-Fraktionen lange um die Formulierung zu Taurus gerungen – die SPD verhinderte schließlich, dass die Marschflugkörper ausdrücklich genannt wurden.