Ukraine-News Ukraine greift russische Energieversorgung an

Die Ukraine hat einen Drohnenangriff auf eine Kraftstoff- und Energieversorgungsanlage in der zentralrussischen Region Oryol geflogen. "Es gibt keine Verletzten", teilte Oryols Gouverneur Andrej Klytschkow mit. Ein Öltank sei durch den Angriff in Brand geraten, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Rettungskräfte. Orjol liegt rund 160 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

In der Region Nischni Nowgorod im Nordwesten Russland ist eine Raffinerie des russischen Ölkonzerns Lukoil nach einem Drohnenangriff in Brand geraten. "Heute Morgen wurde das Industriegebiet Kstowo, ein Brennstoff- und Energiekomplex, von Drohnen angegriffen", erklärte der Gouverneurs der Region, Gleb Nikitin. Die Arbeit in dem Werk sei wegen eines "Zwischenfalls" vorübergehend eingestellt, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria unter Berufung auf Lukoil.