Ukraine-News Selenskyj dankt Scholz für Luftabwehrsysteme

Die EU und die USA haben bei einem Gipfeltreffen in Washington ihre Geschlossenheit beim Beistand für Israel und die Ukraine bekräftigt. "Diese Konflikte zeigen, dass Demokratien zusammenstehen müssen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden und EU-Ratspräsident Charles Michel im Weißen Haus. Von der Leyen versicherte, dass die Ereignisse im Nahen Osten nicht von der "unerschütterlichen Unterstützung" für die Ukraine ablenken würden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz für das neue deutsche Hilfspaket gedankt. Selenskyj sagte in einem Telefonat, eine besondere Bedeutung hätten die zusätzliche Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot sowie neue Iris-T-Systeme. Man arbeite daran, dass die Patriots in den Händen der ukrainischen Soldaten bereits in diesem Winter mehr leisten könnten.