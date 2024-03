Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Der SPD-Politiker sagte in einer Videobotschaft für die Osterfeiertage, dies sei auch im Interesse der Sicherheit Deutschlands. Alle sehnten sich nach einer friedlicheren Welt, so Scholz. Aber Frieden ohne Freiheit heiße Unterdrückung, Frieden ohne Gerechtigkeit gebe es nicht. Deshalb unterstütze Deutschland die Ukraine in ihrem Kampf für einen gerechten Frieden. Scholz warf Russlands Präsident Wladimir Putin vor, das seit Jahrzehnten geltende Prinzip gebrochen zu haben, Grenzen nicht mit Gewalt zu verschieben.