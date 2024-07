Fragen und Antworten Neues EU-Gesetz soll Künstliche Intelligenz regulieren

Das neue Gesetz tritt am 1. August in Kraft. Ab dem 2. Februar 2025 gelten die Verbote. Der Großteil aller anderen Bestimmungen greift ab dem 2. August 2026. Im "AI Pact" haben rund 700 Unternehmen erklärt, Vorschriften schon früher anzuwenden.

Viele Experten begrüßen das neue Gesetz. KI schaffe neue Möglichkeiten und damit auch neue ethische Fragen. Gerade in einer solchen Situation sei es gesellschaftlich wichtig, den Anspruch zu erheben, die technologische Entwicklung bewusst und aktiv zu steuern, sagte Claudia Paganini, Professorin für Medienethik an der Hochschule für Philosophie in München, dem Evangelischen Pressedienst. "Dabei muss die zentrale Frage lauten: Was gewinnen wir und was verlieren wir durch KI? Wo können wir die Qualität des Zusammenlebens steigern und wovon geht Gefahr aus?" Genau diese Thematik werde vom KI-Gesetz der EU adressiert.