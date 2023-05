Kampf gegen die Inflation EZB erhöht Leitzins auf 3,75 Prozent

Auch wenn die Gesamtinflation abgemildert ist - die hohen Preisen sind oft noch spürbar. Deswegen hat die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main die Leitzinssätze nun erneut um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Der Leitzins gibt an, zu welchem Satz sich die Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können.