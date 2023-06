Rechtsanwalt Michael Prinz verweist auf die Rechtslage, dass - sollte der Sachverhalt wirklich nachweisbar sein - der Seitenbetreiber als sogenannter "Störer" nicht besser ist als der Täter. Rechtlich dauert der "Störungszustand" an, obwohl der Betreiber in Kenntnis gesetzt wurde, dass hier rechtlich etwas im Argen liegt.

Das sehen auch Gerichte so und auch die Großen haben eine Zustelladresse in der EU - bei Google ist diese in Irland. Oft liegen die Sachverhalte aber im Grenzbereich zwischen Meinungsäußerung und unwahren Tatsachenbehauptungen. Hier ist es dann wichtig, rechtssicher und für den Betreiber nachvollziehbar darzulegen, warum diese Bewertung rechtswidrig ist und gelöscht gehört.