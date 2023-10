Fabian Holzheimer, Verbraucherzentrale Sachsen: In der DDR war das einerseits die Haushaltsversicherung – ein Bündel aus Privathaftflicht, Hausrat- und Reisegepäckversicherung. Es wurde nach der Wende auch so übernommen. Andererseits sind das die Gebäudeversicherungen.

Ein Kollege, mittlerweile in Rente, hat es immer so ausgedrückt: Die DDR hat das Haus auch noch versichert, wenn es schon halb in der Elbe stand. Heutzutage ist es schwer, es zu versichern, wenn es an der Elbe steht.