Claudia Neumerkel: Ab Januar 2022 müssen monatliche Abrechnungs- oder Verbrauchsinformationen zu Wohneinheiten, in denen bereits fernablesbare Messgeräte installiert sind, bereitgestellt werden. Mindestangaben in diesen Mitteilungen sind der Verbrauch im letzten Monat in Kilowattstunden und ein Vergleich dieses Verbrauchs mit dem Verbrauch des Vormonats und dem Vorjahresmonat. Stellt der Vermieter diese Informationen dem Mieter nicht automatisch zur Verfügung, sollte der Mieter diese bei ihm einfordern. Anderenfalls kann der Mieter den auf sie entfallenden Kostenanteil um drei Prozent kürzen. Bei mehreren Pflichtverstößen summieren sich die Kürzungsrechte. Die meisten Vermieter legen die Kosten der Informationsübersicht allerdings wieder auf Mieter um.