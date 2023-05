Patrick Palmenwind hat eine Pauschalreise in die Türkei gebucht. Mit dabei ist der Direktflug nach Antalya hin und zurück. Zum Hinflug allerdings erscheint Herr Palmenwind nicht, er ist schon früher aus beruflichen Gründen in die Türkei gereist. Zurück möchte er allerdings durchaus fliegen. Die Fluggesellschaft ist jetzt aber nur noch bereit, ihn zu befördern, wenn er einen Aufpreis zahlt. Das tut er auch, im Nachhinein geht er allerdings dagegen vor. Mit anwaltlicher Hilfe verlangt er eine Fluggastentschädigung. Die Begründung: Ein geforderter Aufpreis sei in etwa so, als wäre man gar nicht befördert worden. In einem solchen Fall stehe ihm laut EU-Recht eine Entschädigung zu.