Denn es gab nicht nur jährliche Schwankungen, sondern auch regionale Preisunterschiede . Außerdem fahren manche selbst mit dem Hänger los, um zum Beispiel Holz oder Kohle zu holen, andere lassen liefern. Da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Für einen sehr groben Überschlag können Sie aber durchaus mal Ihre Rechnungen aus 2021 nehmen und daraus einen "persönlichen" Referenzpreis festlegen. Also den Preis pro Kilogramm oder Liter. Unter Berücksichtigung der Bestellmenge aus 2022 ergibt sich am Ende der mögliche Auszahlbetrag.

Es ist klar, dass der Staat nicht den kompletten Preissprung glätten wird. Das hat er auch beim Gas und bei Strom nicht getan. Die Hilfe orientiert sich an dem, was auch die Gas- und Stromkunden bekommen haben. Die mussten auch einen Großteil des Preisanstiegs selbst stemmen. Deshalb steckt in der Formel der Faktor zwei, der bedeutet: Die Verdopplung des Preises trägt der Kunde, was darüber geht, zu 80 Prozent der Staat. Es gibt zwei Grenzen, weniger als 100 Euro werden nicht ausgezahlt und 2.000 Euro ist der Maximalbetrag, der ausgezahlt wird.