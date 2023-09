Damit eine Arbeit als haushaltsnahe Dienstleistung gilt, gibt es zwei Voraussetzungen:

1. Es muss sich um eine Aufgabe in den eigenen vier Wänden handeln.

2. Die Arbeit würde normalerweise von einem Mitglied des Haushalts ausgeführt werden. An dessen Stelle wird aber ein Dienstleister beschäftigt. Ein Beispiel ist die Beschäftigung einer Putzkraft. In Paragraph 35a des Einkommensteuergesetzs (EStG) heißt es in Abschnitt 2 dazu: "Für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, [...], ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20 Prozent, höchstens 4.000 Euro, der Aufwendungen des Steuerpflichtigen."