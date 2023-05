Es sind gute Zeiten für das Beikraut. Susanne Gaedke kommt in diesem Jahr kaum hinterher, sie rupft und rupft. Und sie denkt übers Aufhören nach, wie sie bei Kaffee und Kuchen auf ihrer Laubenterrasse im Kleingartenverein Langer Graben erzählt. "So wie wir hier noch vor drei, vier Jahren rumgesprungen sind, geht es einfach nicht mehr."

Gaedke ist seit zwölf Jahren die Vorsitzende, kümmert sich mit ihrem Vorstand um 178 Gartenparzellen im Westen Erfurts, in der Nähe des Flughafens. "In gebückter Haltung haben wir früher nach der Arbeit hier schon die Wochenenden verbracht. Manchmal war es trostlos, wenn das Unkraut wie in diesem Jahr so wächst. Aber ohne Garten geht's halt auch schlecht."

Susanne Gaedke, die Vorsitzende des Kleingartenvereins Langer Graben e.V. Bildrechte: MDR/David Straub

Der Kleingarten ist Kulturgut, er genießt viele Zuschreibungen: Spießerparadies, Rückzugsort ins Grüne, Rentnerverein, Selbstversorgerfläche, Großstadttraum für junge Familien - um nur einige zu nennen. Immer wieder preist auch Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow den Nutzen der Gärten - als "Lungen der Stadt" etwa.

Viel Leerstand in dünner besiedelten Gegenden

Doch der demografische Wandel macht auch vor den Kleingartenvereinen nicht Halt: Einen Leerstand von 17 Prozent notiert der Landesverband Thüringen der Gartenfreunde e. V. beispielsweise für das Altenburger Land. Und im Kyffhäuserkreis ließen sich im vergangenen Jahr sogar für 36 Prozent der Parzellen keine neuen Pächterinnen und Pächter finden. Im krassen Gegensatz dazu stehen die Ballungszentren: In Erfurt oder Jena gibt es so etwas wie ungenutzte Kleingärten praktisch gar nicht, heißt es vom Landesverband.

Nachwuchsprobleme im Ehrenamt

Vorstandschefin Gaedke beobachtet in Erfurt, dass zwar immer mehr junge Leute dazukommen, aber sich niemand wirklich in der Vorstandsarbeit engagiert. "Es will keiner machen. Wir haben jetzt gute Leute drin, aber eine Nachfolgerin finden… keine Ahnung. Es machen halt die Älteren."

Ich glaube, es ist Desinteresse. Susanne Gaedke Kleingartenverein Langer Graben

Da die allermeisten Gartenparzellen in Kleingartenvereinen organisiert sind und über diese Vereine auch gepachtet werden, braucht es das Ehrenamt: Einmal im Monat ist am Langen Graben Vorstandssitzung: Susanne Gaedke und Co. kümmern sich um den Briefwechsel, Gartenbegehungen oder auch juristische Auseinandersetzungen. "Es nimmt viel Zeit in Anspruch. Immer wieder liegen Sachen auch beim Rechtsanwalt, wenn es Streit gibt", sagt sie und bedauert gleichzeitig, dass weniger jüngere Leute sich im Verein beteiligen wollen. "Ich glaube, es ist Desinteresse. Auch an Versammlungen kommen wenig Leute - vergangenes Mal waren nur 35 von 250 Vereinsmitgliedern da."

Generationswechsel gleich Generationskonflikt?

Es gibt diesen Satz. Er sagt viel über möglichen Zwist im Kleingartenwesen und geht so: "Ein Garten ist Arbeit." Nicht selten fällt er in Gesprächen zwischen den Verantwortlichen einer Anlage - dem Vereinsvorstand - und jenen, oftmals neueren und jüngeren Kleingartenpächtern, die es nicht so ganz genau mit dem Beikrautzupfen oder dem zentimetergenauen Heckeschneiden nehmen wollen oder nehmen können.