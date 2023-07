Im Prinzip kann bei allen akuten oder chronischen Infektionen mit Bakterien eine Phagen-Therapie durchgeführt werden. Voraussetzung ist eine vorherige Testung der krankmachenden Bakterien mit einer Sammlung von Bakterienphagen. Es gibt allerdings auch einige wenige Bakterienstämme, gegen die wir bisher noch keine geeigneten Bakteriophagen identifizieren konnten.

Je nach Lokalisation der Infektion können die Phagen oral als Inhalat verabreicht werden, zum Beispiel bei Lungenentzündungen. Bei Weichteil- oder Implantat-Infektionen können sie lokal aufgetragen werden. Zurückhaltend sind wir mit der intravenösen Gabe von Bakteriophagen, da wir zu den immunologischen Reaktionen im Blut noch keine ausreichenden Ergebnisse haben.

Bisher waren sich die regulierenden Behörden in Deutschland unsicher, wie die Phagen-Therapie zu klassifizieren sei. Aktuell gibt es auf europäischer Ebene Bestrebungen, die Phagenherstellung und -therapie zu regulieren, sodass wir hoffen, in Zukunft mehr Patienten behandeln zu können.

Phagen haben praktisch keine Nebenwirkungen und sind im weitesten Sinne "Naturmedizin". Wo liegen die Bedenken des Gesetzgebers?

Bisher fehlen für viele Prozessschritte in der Phagenherstellung und -isolierung einheitliche Standards. Im Rahmen der europäischen Initiative sollen diese nun bearbeitet werden.

Im Bereich der Antibiotikatherapie zur Bekämpfung schwerer bakterieller Infektionen laufen wir langsam, aber kontinuierlich in eine Versorgungslücke hinein. Die Industrie hat die Neuerforschung von Antibiotika aufgrund der enormen Entwicklungskosten drastisch heruntergefahren, sodass wir nach Alternativen und Ergänzungen suchen müssen, um nicht in eine Post-Antibiotika-Ära – also eine Ära ohne wirksame Antibiotika – hineinzulaufen. Da bietet sich die bakterielle Phagen-Therapie geradezu an, da Phagen die natürlichen Gegenspieler von Bakterien darstellen und wir uns das Motto "Der Feind meines Feindes ist mein bester Freund" zunutze machen.

Wie viele Patienten haben Sie selbst mit Phagen behandelt, und wie erfolgreich war das?

Bisher haben wir an der Medizinischen Hochschule in Hannover 34 Patienten mit Bakteriophagen behandelt. Das waren Patienten, die medikamentös ausbehandelt waren. Durch die Phagen-Therapie konnten wir in über 90 Prozent der Fälle den krankmachenden Erreger eliminieren.

Könnte theoretisch jeder Mediziner eine Phagenbehandlung vornehmen?

Im Rahmen von individuellen Heilversuchen kann diese Behandlung jeder Mediziner durchführen, der im Besitz geeigneter Bakteriophagen ist.

Wo bekommen Mediziner die Phagen her?