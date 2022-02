Wirksame Hausmittel gegen gelegentliche Verdauungsbeschwerden kennt jeder – geriebener Apfel gegen Durchfall, Tee mit Fenchel und Anis bei Blähungen. Doch die Naturheilkunde kann die moderne Medizin auch bei der Behandlung schwerer Darmleiden wie Colitis ulcerosa unterstützen.



Colitis ulcerosa ist eine Autoimmunkrankheit, hier wird der Darm vom eigenen Immunsystem angegriffen. Die Abwehrzellen laufen Amok, zerstören die Darmschleimhaut, lösen chronische Entzündungen aus. Die Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde in Bamberg will Patienten und Patientinnen mit einem ganzheitlichen Therapieansatz helfen. Das Konzept: Die Verbindung moderner medizinischer Verfahren mit einer nachhaltigen Modifikation des Lebensstils und mit wissenschaftlich gesicherten Methoden aus der Naturheilkunde.



An der Klinik arbeiten Gastroenterologen, Ernährungswissenschaftler und Psychologen gemeinsam an individuellen Konzepten für jede Patientin, jeden Patienten. Gastroenterologe Prof. Jost Langhorst ist der Leiter der Klinik. Er sieht ein Defizit an Angeboten gerade für chronische Kranke. "Dem Patienten zu sagen – iss gesund, bewege dich, schlafe ausreichend, das genügt nicht. Wir brauchen da kluge Strukturen und Gesamtangebote."



Neben Medikamenten kommen naturheilkundliche Anwendungen wie Wickel, Auflagen und Einläufe zum Einsatz. Besonders wichtig ist auch das Stressmanagement. „Stress ist nicht der Auslöser für das Entzündungsgeschehen, aber er unterhält die Entzündung“, erklärt Prof. Langhorst.